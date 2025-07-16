Депутаты хотят ввести штрафы до 1 млн рублей за навязывание услуг
15 июля 2025 года депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об административной ответственности за навязывание платных дополнительных товаров, работ или услуг.
Законопроект предлагает установить такие штрафы
Кого наказывают
Предлагаемый штрафа
Действующий штраф
Должностные лица и ИП
от 100 до 300 тыс. рублей
от 2 до 4 тыс. рублей
Юридические лица
от 250 тыс. до 1 млн рублей
от 20 до 40 тыс. рублей
Кроме того, авторы законопроекта предлагают усилить ответственность за навязывание потребителем иных товаров, работ или услуг, которые они будут должны приобрести в дальнейшем, то есть уже после заключения договора.
Недавно мы писали, что банки просят не увеличивать штрафы на нарушения прав потребителей.
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