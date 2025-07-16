Депутаты хотят ввести штрафы до 1 млн рублей за навязывание услуг

Максимальный штраф за навязывание услуг может вырасти с 40 тысяч рублей до 1 млн.

15 июля 2025 года депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об административной ответственности за навязывание платных дополнительных товаров, работ или услуг.

Законопроект предлагает установить такие штрафы

Кого наказывают Предлагаемый штрафа Действующий штраф Должностные лица и ИП от 100 до 300 тыс. рублей от 2 до 4 тыс. рублей Юридические лица от 250 тыс. до 1 млн рублей от 20 до 40 тыс. рублей

Кроме того, авторы законопроекта предлагают усилить ответственность за навязывание потребителем иных товаров, работ или услуг, которые они будут должны приобрести в дальнейшем, то есть уже после заключения договора.

Недавно мы писали, что банки просят не увеличивать штрафы на нарушения прав потребителей.