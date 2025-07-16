Банки просят не увеличивать штрафы на нарушения прав потребителей

Центробанк хочет ужесточить ответственность для банков за обман клиентов и поднять штраф до 0,1% от собственного капитала организации. Представители рынка считают такое наказание несоразмерным.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) считает, что новые штрафы за нарушение банками прав потребителей окажутся слишком большими. Законопроект предусматривает, что кредитные организации будут платить до 0,1% собственного капитала за нарушения в сфере защиты прав потребителей, а за неисполнение предписаний ЦБ — до 1%.

Госдума уже приняла этот законопроект в первом чтении. Однако НСФР отмечает, что в нем не конкретизированы составы правонарушений. Кроме того, размер ответственности должен быть соразмерен тяжести. Например, штрафы в процентах от собственного капитала сейчас применяют для банков за нарушения, связанные с антиотмывочным законодательством (ПОД/ФТ). Об этом пишет «Коммерсант».

«Банку дешевле платить штрафы, поскольку на недобросовестной практике он выигрывает значительно больше, особенно если это крупный банк с большой розничной сетью», — считают в Центробанке.

Также регулятор ссылается на то, что во многих странах за обман потребителей выписывают многомиллионные штрафы. ЦБ уверен, что нарушения в законопроекте «вполне конкретны», они затрагивают основные виды токсичных и неприемлемых практик банков. Например, навязывание дополнительных услуг, мисселинг, необоснованные отказы в предоставлении кредитных каникул.