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Маркировка товаров

Нормативные акты по маркировке товаров будут проходить через Госкомиссию

Президент РФ ввел специальный порядок для нормативных актов по маркировке товаров.

Путин ввел специальный порядок принятия документов, устанавливающих требования к маркировке товаров в России. Соответствующий Указ от 15.07.2025 № 475 опубликован на портале госинформации.

Указ принят в связи «с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленных на введение ограничительных мер», говорится в документе.

Новый порядок распространяется в том числе на требования к маркировке лекарств.

Установит порядок внесения проектов документов по требованиям к маркировке Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промпродукции. Она же должна определит сроки вступления таких актов в силу. 

Указ вступает в силу со дня официального опубликования. В течение 10 дней кабмин должен привести свои акты в соответствие с указом.

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