Один кассовый аппарат можно применять для трех точек на рынке

ККТ должна находиться в месте, указанном при регистрации, и применять ее нужно в момент расчета с покупателем. Если все получается – можно использовать одну кассу для нескольких торговых точек.

В чате ФНС задали вопрос – можно ли пользоваться одним кассовым аппаратом, если на рынке три торговые точки находятся рядом друг с другом.

«При непосредственных расчетах покупателя и пользователя ККТ должна находиться на месте взаимодействия и применяться пользователем в момент взаимодействия с покупателем при осуществлении расчета», — ответили налоговики.

Также при регистрации ККТ нужно указать адрес и место ее установки: ст. 4.2 закона № 54-ФЗ.

Таким образом, если эти условия соблюдаются – можно применять один экземпляр ККТ.