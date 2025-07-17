📉 В июне-2025 инфляция продолжила снижаться – Центробанк

Инфляция возвращается к цели, а экономика – к сбалансированным темпам роста, сообщает Центробанк.

По данным регулятора, в июне рост потребительских цен с поправкой на сезонность замедлился, а в годовом выражении он приблизился к цели по инфляции. Инфляционные ожидания предприятий и населения снизились, рост издержек предприятий замедлился.

Но динамика цен остается неоднородной по сегментам, а закрепление инфляции на целевом уровне требует дополнительного подтверждения, уточнили в ЦБ.

Для устойчивого снижения инфляции до 4% и ее стабилизации на этом уровне придется поддерживать жесткие денежно-кредитные условия продолжительное время.