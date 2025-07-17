Банки больше не смогут начислять проценты за просрочку по кредитам умерших клиентов

До тех пор, пока родственники не вступили в наследство, кредиторы не смогут начислять им проценты, штрафы, а также требовать погасить задолженность.

16 июля 2025 года Совет Федерации одобрил закон о запрете начислять неустойки, штрафы и пени по просроченным кредитам, если клиент умер, но его родственники еще не вступили в наследство. Новое правило распространяется на всех кредиторов, а также на потребительские кредиты, ипотеку и займы.

Такой запрет будет действовать в течение шести месяцев, есть закон или решение суда не установили другой срок вступления в наследство.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.