Близкие родственники смогут оформлять договоры дарения недвижимости со скидкой 50%
16 июля 2025 года Совет Федерации одобрил закон о скидке в размере 50% на нотариальные услуги при оформлении договора дарения между близкими родственниками.
С 2025 года любые сделки дарения недвижимости должны заключаться только у нотариуса. И договоры между родственниками — не исключение, но сейчас им дадут скидку.
Сейчас средняя стоимость услуг нотариуса для договоров дарения недвижимости составляет примерно 30 тыс. рублей.
К близким родственникам относятся: супруги, родители и дети, бабушки, дедушки и внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры.
Недавно мы писали, что депутаты хотят отменить для пенсионеров госпошлины при дарении недвижимости. В Госдуме подготовили законопроект, который предоставит нотариальные льготы социально уязвимым категориям населения и освободит их от уплаты госпошлины при заверении договоров дарения недвижимости.
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