Близкие родственники смогут оформлять договоры дарения недвижимости со скидкой 50%

Совет Федерации одобрил закон, чтобы снизить нагрузку на россиян, которые хотят подарить недвижимость своим близким родственникам.

16 июля 2025 года Совет Федерации одобрил закон о скидке в размере 50% на нотариальные услуги при оформлении договора дарения между близкими родственниками.

С 2025 года любые сделки дарения недвижимости должны заключаться только у нотариуса. И договоры между родственниками — не исключение, но сейчас им дадут скидку.

Сейчас средняя стоимость услуг нотариуса для договоров дарения недвижимости составляет примерно 30 тыс. рублей.

К близким родственникам относятся: супруги, родители и дети, бабушки, дедушки и внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры.

Недавно мы писали, что депутаты хотят отменить для пенсионеров госпошлины при дарении недвижимости. В Госдуме подготовили законопроект, который предоставит нотариальные льготы социально уязвимым категориям населения и освободит их от уплаты госпошлины при заверении договоров дарения недвижимости.