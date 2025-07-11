Депутаты хотят отменить для пенсионеров госпошлины при дарении недвижимости

Правительство рассмотрит законопроект о нотариальных льготах для пенсионеров и других социально уязвимых категорий населения. Им предложили отменить пошлину за оформление договора дарения недвижимости у нотариуса.

В Госдуме подготовили законопроект, который предоставит нотариальные льготы социально уязвимым категориям населения и освободит их от уплаты госпошлины при заверении договоров дарения недвижимости.

Особые условия предлагают предоставить:

Героям Советского Союза;

Героям Российской Федерации;

полным кавалерам ордена Славы;

ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны;

ветеранам и инвалидам боевых действий;

ветеранам труда;

пенсионерам;

лицам с тремя и более несовершеннолетними детьми;

инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, инвалидам с детства.

«Считаем, что для ряда социально важных и социально уязвимых категорий граждан нужно вообще обнулить госпошлину (то есть федеральный тариф) при нотариальном заверении таких сделок», — написал депутат Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

Сейчас средняя стоимость услуг нотариуса для договоров дарения недвижимости составляет примерно 30 тыс. рублей. Депутаты считают, что для пенсионеров, которые хотят подарить квартиру внукам, эта сумма неподъемная.

В конце 2024 года Владимир Путин подписал закон от 13.12.2024 № 459-ФЗ, по которому все договоры дарения недвижимости нужно заверять у нотариуса (см. новость). Однако в нем не учли, что нужно будет уплатить как федеральный, так и региональный нотариальный тариф. А никаких льгот для близких родственников не предусмотрено.

Новый законопроект сейчас на согласовании в Правительстве.