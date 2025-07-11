Депутаты хотят отменить для пенсионеров госпошлины при дарении недвижимости
В Госдуме подготовили законопроект, который предоставит нотариальные льготы социально уязвимым категориям населения и освободит их от уплаты госпошлины при заверении договоров дарения недвижимости.
Особые условия предлагают предоставить:
Героям Советского Союза;
Героям Российской Федерации;
полным кавалерам ордена Славы;
ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны;
ветеранам и инвалидам боевых действий;
ветеранам труда;
пенсионерам;
лицам с тремя и более несовершеннолетними детьми;
инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, инвалидам с детства.
«Считаем, что для ряда социально важных и социально уязвимых категорий граждан нужно вообще обнулить госпошлину (то есть федеральный тариф) при нотариальном заверении таких сделок», — написал депутат Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.
Сейчас средняя стоимость услуг нотариуса для договоров дарения недвижимости составляет примерно 30 тыс. рублей. Депутаты считают, что для пенсионеров, которые хотят подарить квартиру внукам, эта сумма неподъемная.
В конце 2024 года Владимир Путин подписал закон от 13.12.2024 № 459-ФЗ, по которому все договоры дарения недвижимости нужно заверять у нотариуса (см. новость). Однако в нем не учли, что нужно будет уплатить как федеральный, так и региональный нотариальный тариф. А никаких льгот для близких родственников не предусмотрено.
Новый законопроект сейчас на согласовании в Правительстве.
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