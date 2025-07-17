Работодатели будут платить сокращенным совместителям после увольнения

У совместителей будет такое же право на выплаты при сокращении, как и у других сотрудников.

16 июля 2025 года депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли правительственный закон, по которому совместители будут получать выплаты в течение второго и третьего месяца после сокращение.

Работодатели будут платить до момента следующего трудоустройства, если сотрудник обратился в службу занятости.

«Предлагаемые законопроектом меры позволят работникам воспользоваться правом на выплату среднего месячного заработка за период трудоустройства», — сказано в пояснительной записке.

Законопроект внесли на основании решения Конституционного суда от 22 ноября 2024 г. № 54-П.