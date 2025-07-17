Центробанк определил критерии квалифицированных инвесторов

Если у инвестора нет дохода в 12 млн рублей, он все равно сможет получить статус квалифицированного. Для этого нужен доход в 6 млн, профильное образование и сертификаты.

Для получения статуса квалифицированного инвестора доход должен быть не менее 12 млн рублей в год за последние два года. Если у инвестора есть профильное образование, ученая степень или он прошел усложненное тестирование, то требование к доходу снизится до 6 млн рублей.

Важно, что доходы от продажи недвижимости не будут учитывать. Так Центробанк конкретизировал имущественный ценз в указании от 21 мая 2025 года № 7060-У.

«Человек может стать квалифицированным инвестором, если он получил образование по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" или "Налоги и налогообложение" и его средний годовой доход составляет 6 млн рублей», — сказано на сайте ЦБ.

В список сертификатов, которые будут учитывать, добавили международные сертификаты. Их уже используют в качестве требований к инвестиционным советникам.

Указание Банка России вступит в силу 28 июля 2025 года.