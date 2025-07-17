Половина автоматических пунктов весогабаритного контроля не работает – Счетная палата

По мнению Счетной палаты, автоматические пункты весогабаритного контроля, стоящие на автомобильных дорогах федерального, регионального и местного значения, используются недостаточно эффективно. Из установленных 579 пунктов не работает примерно половина.

«Из 579 введенных АПВК 254 на момент проверки не функционировали и не фиксировали нарушения параметров транспортных средств. Основные причины неработоспособности — дефекты дорожного покрытия в зоне контроля и поломки оборудования», — пишет ведомство.

Размер недополученных доходов бюджетной системы из-за этого составил почти 26 млрд рублей, из них 4,5 млрд рублей приходится на федеральные АПВК, а 21,5 млрд – на региональные.

Места для размещения АПВК в большинстве регионов выбрали эффективно, но в некоторых субъектах есть альтернативные пути объезда. Так перевозчики избегают ответственности, пояснили в Счетной палате.

Кроме того, срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта сейчас составляет два месяца. Например, в 2024 году из-за истечения срока давности Ространснадзор не вынес более тысячи постановлений по делам о нарушениях в сфере весогабаритного контроля. Из-за этого недополучили 332,6 млн рублей, посчитало ведомство.

Счетная палата предлагает Минтрансу увеличить срок давности привлечения к ответственности. Водителей заставят обеспечивать беспрепятственную фото- и видеофиксацию номерного знака.