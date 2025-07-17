ФНС требует оплатить налоги контрагента: когда компания не может отказаться

Налоговики все чаще взыскивает фискальную задолженность компаний за счет дебиторской — в том числе той, что числится за другими организациями. Такая практика может привести к тому, что бизнесу придется платить за контрагента.

В рамках исполнительного производства налоговые органы вправе обратить взыскание на имущественные права должника (в том числе право на получение дебиторской задолженности). Действия эти регулируются п. 1 ст. 46 и п. 1 ст. 47 НК РФ, а также Федеральным законом № 229-ФЗ.

Судебный пристав выносит постановление, и дебитор получает требование об исполнении обязательства — оплате долга, но уже не своему партнеру, а напрямую налоговой. Однако обязательство ограничено суммой долга на момент взыскания и должно исполняться на тех же условиях, что были в договоре с контрагентом. Тем не менее есть ситуации, в которых компания-дебитор вправе отказать в исполнении требования:

истек срок исковой давности;

организация находится в ликвидации или банкротстве;

долг уже погашен либо отсутствует документальное подтверждение обязательства.

Перед обращением взыскания налоговые органы обязаны запросить у должника акты сверки с дебитором. Это необходимо для верификации задолженности. В противном случае приставам придется доказывать ее наличие в суде, иначе взыскание будет признано неправомерным.

Судебная практика неоднозначна. Есть как решения в пользу ФНС, так и прецеденты, когда суд поддержал добросовестного дебитора. Но в случае пропуска срока обжалования постановления приставов, шансы на защиту снижаются.