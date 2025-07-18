ФНС: упрощенец может одновременно применять общие и пониженные ставки НДС в некоторых случаях

Упрощенцы с НДС должны выбрать ставку налога и отражать ее в декларации. Налоговая рассказала, в каких случаях можно совмещать применение общей и пониженной ставок.

Если упрощенец не применяет пониженные ставки, то налог рассчитывается по общим — 10% или 20%. В этом случае вычет НДС применяется в общеустановленном порядке. При выборе общих ставок можно перейти на пониженные со следующего отчетного периода.

Фрагмент презентации вебинара ФНС «Правила исчисления и уплаты НДС. Основные изменения законодательства по НДС с 01.01.2025». Источник: УФНС России по г. Санкт-Петербургу

Ни 176-ФЗ ни Методические рекомендации из письма ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@ не предусматривают одновременного применения пониженных и общих ставок.

Однако есть исключения: если организация или ИП помимо основного вида деятельности осуществляет операции в соответствии с договорами простого товарищества, доверительного управления или инвестиционного товарищества, то облагать эти операции нужно по ставке 5%. В декларации будут отражаться как общая ставка, так и пониженная — 5%.

Об этом 17 июля 2025 года рассказал представитель УФНС России по г. Санкт-Петербургу на вебинаре «Правила исчисления и уплаты НДС. Основные изменения законодательства по НДС с 01.01.2025». На нем присутствовал представитель «Клерка».