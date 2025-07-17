Госдума увеличила список оснований для лишения приобретенного гражданства
17 июля 2025 года депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон, где перечисли новые основания для лишения приобретенного гражданства РФ. Теперь их стало больше 80.
«Принятый закон направлен на обеспечение национальной безопасности нашей страны, а также создание эффективного механизма прекращения приобретенного гражданства у тех, кто не соблюдает законы Российской Федерации», — сказал Вячеслав Володин.
Перечень дополнили следующими нарушениями УК:
организация незаконной миграции;
публичные призывы к терроризму и к деятельности, направленной против безопасности государства;
оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ;
неоднократная пропаганда или демонстрирование символики экстремистских организаций или нацистской атрибутики;
любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности.
убийство;
развратные действия в отношении несовершеннолетних,
изнасилование и понуждение к действиям сексуального характера;
вовлечение в занятие проституцией или организация этого;
изготовление и оборот порнографии;
Нормы закона не будут действовать на граждан РФ, которые проживают в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму и Севастополе.
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