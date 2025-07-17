Госдума увеличила список оснований для лишения приобретенного гражданства

Чтобы обеспечить безопасность страны, депутаты ввели больше оснований для лишения приобретенного гражданства тех, кто совершил уголовные правонарушения.

17 июля 2025 года депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон, где перечисли новые основания для лишения приобретенного гражданства РФ. Теперь их стало больше 80.

«Принятый закон направлен на обеспечение национальной безопасности нашей страны, а также создание эффективного механизма прекращения приобретенного гражданства у тех, кто не соблюдает законы Российской Федерации», — сказал Вячеслав Володин.

Перечень дополнили следующими нарушениями УК:

организация незаконной миграции;

публичные призывы к терроризму и к деятельности, направленной против безопасности государства;

оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ;

неоднократная пропаганда или демонстрирование символики экстремистских организаций или нацистской атрибутики;

любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности.

убийство;

развратные действия в отношении несовершеннолетних, изнасилование и понуждение к действиям сексуального характера;

вовлечение в занятие проституцией или организация этого;

изготовление и оборот порнографии;

Нормы закона не будут действовать на граждан РФ, которые проживают в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму и Севастополе.