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Госзакупки

При экстренных закупках нужно будет указывать больше данных: проект постановления

Госзаказчики будут указывать основание для закупки у единственного поставщика.

Заказчики, которые проводят экстренные закупки у единственного поставщика, будут указывать в реестре контрактов основание для закупки. Такой проект постановления Правительства разработан Минфином и опубликован на портале проектов НПА.

Нужно будет выбирать одно из таких оснований для экстренной госзакупки:

  • необходимость оказания медпомощи в неотложной или экстренной форме;

  • авария;

  • предупреждение ЧС (при введении режима повышенной готовности);

  • ликвидация ЧС;

  • оказание гуманитарной помощи;

  • иные обстоятельства непреодолимой силы.

 Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

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