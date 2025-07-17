При экстренных закупках нужно будет указывать больше данных: проект постановления
Госзаказчики будут указывать основание для закупки у единственного поставщика.
Заказчики, которые проводят экстренные закупки у единственного поставщика, будут указывать в реестре контрактов основание для закупки. Такой проект постановления Правительства разработан Минфином и опубликован на портале проектов НПА.
Нужно будет выбирать одно из таких оснований для экстренной госзакупки:
необходимость оказания медпомощи в неотложной или экстренной форме;
авария;
предупреждение ЧС (при введении режима повышенной готовности);
ликвидация ЧС;
оказание гуманитарной помощи;
иные обстоятельства непреодолимой силы.
Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.
Начать дискуссию