При экстренных закупках нужно будет указывать больше данных: проект постановления

Госзаказчики будут указывать основание для закупки у единственного поставщика.

Заказчики, которые проводят экстренные закупки у единственного поставщика, будут указывать в реестре контрактов основание для закупки. Такой проект постановления Правительства разработан Минфином и опубликован на портале проектов НПА.

Нужно будет выбирать одно из таких оснований для экстренной госзакупки:

необходимость оказания медпомощи в неотложной или экстренной форме;

авария;

предупреждение ЧС (при введении режима повышенной готовности);

ликвидация ЧС;

оказание гуманитарной помощи;

иные обстоятельства непреодолимой силы.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.