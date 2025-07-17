Законопроект о нулевом НДС для беспилотников прошел первое чтение

Чтобы поддержать производителей беспилотников массой до 30 кг, депутаты установят для них нулевой НДС.

17 июля 2025 года депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, по которому на беспилотники весом от 0,15 до 30 кг будет действовать нулевая ставка НДС. Сейчас эта льгота применяется только для БПЛА больше 30 кг.

Также от НДС освободят запасные части и комплектующие изделия к беспилотникам. Это будет распространяться на двигатели и другие части, которые ввозят в РФ, но только при представлении в налоговую подтверждающих документов.

Изменения позволят поддержать производителей беспилотных гражданских воздушных судов. Льгота будет действовать до 31 декабря 2027 года. Такой срок позволит понять, эффективна ли такая помощь.

Если законопроект примут, он вступит в силу через месяц после официальной публикации, но не раньше 1-го числа очередного периода по НДС.