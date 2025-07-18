Мишустин: расширен список технологий для СПИК и налоговых льгот

В перечень технологий для специальных инвестиционных контрактов добавили еще 20 решений.

Михаил Мишустин сообщил, что список технологий, позволяющих компаниям получать специальные инвестиционные контракты (СПИК), расширят. Туда включат более 20 инновационных разработок в таких областях как радиоэлектроника, медицина, энергетика, металлургия, химическая промышленность, сельское хозяйство и создание новых материалов.

Это позволит предприятиям, занимающимся разработкой и внедрением указанных технологий, заключать с государством специальный инвестиционный контракт, получать различные льготы, включая налоговую поддержку. По мнению премьер-министра, подписанный документ привлечет дополнительные частные капиталовложения в стратегически важные отрасли экономики.

Также включение новых позиций в перечень направлено на стимулирование производства высокотехнологичного оборудования.

«Например, устройств непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, томографов для проведения узкоспециализированных и диагностических исследований и целого ряда других», — пояснил премьер.

Мишустин уверен, что сейчас особенно важно усиливать технологический суверенитет страны во всех отраслях.