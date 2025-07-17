Школьники, провалившие ГИА, смогут бесплатно получить рабочую профессию: законопроект-2025

Депутаты предлагают подросткам не терять год, а учиться на курсах профессиональной подготовки

16 июля 2025 в Госдуму внесен депутатский законопроект о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших государственную итоговую аттестацию (ГИА).

Сегодня многие молодые люди, провалившие экзамены, лишаются возможности учиться дальше. Бывает, что школьнику приходятся ждать почти целый год перед повторной попыткой сдать экзамен, хотя мог бы получить в это время рабочую специальность, отметили авторы инициативы.

«Ежегодно несколько тысяч детей не могут сдать экзамен даже с третьей попытки, и теряются в теневой экономике. Это неприемлемо», — считает соавтор законопроекта депутат Виктория Абрамченко.

Она пояснила, что по новому закону ученики, получившие плохие отметки на ГИА, смогут учиться на курсах профессиональной подготовки, приобретая квалификацию рабочих специальностей с разрядом от первого до четвертого. Перечень профессий и учебные заведения, где будут обучать молодежь, определят регионы.

Те, кто пройдет курсы профобразования, смогут получить аттестат об основном общем образовании, если сдадут общеобразовательные предметы.

Законопроект рассмотрят в осеннюю сессию. Предусмотрено, что он вступит в силу с 1 января 2026 года.