🏠Новые пошлины за регистрацию недвижимости — таблица с изменениями

Компании и физлица будут платить пошлину за регистрацию доли в общей долевой собственности на объект недвижимости, если его кадастровая стоимость не определена.

17 июля 2025 года депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон с новыми размерами госпошлины за регистрацию прав на недвижимость.

Размеры госпошлин

Название услуги Размер пошлины Госрегистрация собственности физлица доли в общей долевой собственности на объект недвижимости, если кадастровая стоимость не определена или не больше 20 млн рублей 4 тыс. рублей Госрегистрация собственности организации доли в общей долевой собственности на объект недвижимости, если кадастровая стоимость не определена или не больше 22 млн рублей для организаций 44 тыс. рублей Государственный кадастровый учет или госрегистрация права физлица на участок для крестьянского хозяйства 700 рублей Одновременный кадастровый учет и госрегистрация права собственности физлица на землю для крестьянского хозяйства 1 тыс. рублей Одновременный кадастровый учет и госрегистрация прав на объекты сетей газораспределения 4 тыс. рублей

Также будет госпошлина за регистрацию физлицом или компанией доли в общей долевой собственности. Это распространяется на правоотношения, которые возникли с 1 января 2025 года.

От уплаты госпошлин за кадастровый учет и госрегистрацию права собственности освободят лиц, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации, участников и ветеранов СВО, а также тех, кто обеспечивал выполнение боевых задач на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Также с 1 марта 2026 года появится госпошлина в размере 3,5 тыс. рублей за выдачу заключения о соответствии образовательной медицинской организации профессиональным образовательным программам в области медицинского и фармацевтического образования, а также требованиям к кадровому и материально-техническому обеспечению для практической подготовки студентов.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.