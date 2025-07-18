Предприниматели могут оформить электронные доверенности на платформе МСП.РФ

Машиночитаемые электронные доверенности позволяют делегировать сотрудникам часть полномочий ИП или руководителя компании, а также работать с электронными сервисами и сдавать отчетность.

На платформе МСП.РФ появился сервис для оформления машиночитаемых доверенностей. Они нужны, чтобы передать часть полномочий сотрудникам, а также для работы со внешними сервисами или при подаче отчетности в госорганы.

«Новый сервис позволяет снять с предпринимателей часть бумажной работы, а также сокращает время на обработку запросов, формирование отчетности или отправку заявок на услуги и меры поддержки», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Чтобы оформить машиночитаемую доверенность на платформе МСП.РФ, нужно быть пользователем площадки, иметь электронную подпись, а также заполнить анкету. Документы отправят в ФНС и в течение дня придет ответ. Как только процесс будет завершен, ИП или руководитель компании получит уведомление.