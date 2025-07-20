📱 Киберполиция: если телефон ведет себя странно – возможно, он заражен
Вестник киберполиции рассказал о признаках заражения телефона вредоносным ПО.
Телефон может странно себя вести: работать медленнее, быстро разряжаться, самопроизвольно перезагружаться или сильно нагреваться, даже когда не используется. Могут всплывать рекламные окна или уведомления, которых раньше не было.
Появилось что-то подозрительное: незнакомые приложения, которые не устанавливали. Знакомые приложения могут требовать странные разрешения – например, доступ к СМС, звонкам или местоположению для «Фотоальбома» или «Фонарика»
В истории смс или звонков могут появиться неизвестные номера или сообщения, которых не отправляли.
Что делать в таком случае:
отключить устройство от интернета, включить режим полета. Это прервет передачу данных преступникам;
позвонить в банки и заблокировать карты, отменить все неавторизованные операции
проверить аккаунты госуслуг, банковские приложения, соцсети, почты, маркетплейсы. Завершить все подозрительные или неизвестные сессии, отозвать доступ для незнакомых устройств;
обратиться в полицию с телефоном и паспортом.
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