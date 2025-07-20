📱 Киберполиция: если телефон ведет себя странно – возможно, он заражен

Если появляются новые приложения или старые ведут себя необычно – советуют заблокировать банковские карты.

Вестник киберполиции рассказал о признаках заражения телефона вредоносным ПО.

Телефон может странно себя вести: работать медленнее, быстро разряжаться, самопроизвольно перезагружаться или сильно нагреваться, даже когда не используется. Могут всплывать рекламные окна или уведомления, которых раньше не было.

Появилось что-то подозрительное: незнакомые приложения, которые не устанавливали. Знакомые приложения могут требовать странные разрешения – например, доступ к СМС, звонкам или местоположению для «Фотоальбома» или «Фонарика»

В истории смс или звонков могут появиться неизвестные номера или сообщения, которых не отправляли.

Что делать в таком случае: