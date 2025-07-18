Работодатели получат льготу за трудоустройство ветеранов СВО с инвалидностью

Минтруд предлагает ввести льготы для работодателей за прием на работу ветеранов спецоперации с инвалидностью. Соответствующий проект постановления Правительства размещен на портале законопроектов.

Работодатели должны нанимать работников с инвалидностью, если в штате более 35 человек. Квоту устанавливают региональные власти. Найм одного сотрудника с инвалидностью I группы считается кратным двум заквотированным рабочим местам, пишет Минтруд. Эту норму предлагают распространить на трудоустройство ветеранов СВО с ограничениями по здоровью.

Для участников спецоперации действуют гарантии сохранения рабочего места на период службы, но всегда они хотят или могут туда вернуться.

«Предлагаемые изменения направлены как раз на это: они повышают мотивацию работодателей адресно работать с таким кругом соискателей», — отметил представитель Минтруда Михаил Кирсанов.

Работодатели, нанимающие ветеранов, получают субсидии. Также для адаптации рабочего места под ветерана с ограничениями по здоровью работодатель может получить до 200 тыс. рублей.