Пока не предъявили акт камеральной проверки – ничего делать не нужно

Если при камералке найдут нарушение, налоговики обязательно составят акт в течение 10 дней со дня окончания проверки.

При камеральной проверке налоговики могут прислать требование пояснений или документов. Полученные пояснения или документы учтут при проведении контрольных мероприятий. Но даже после этого в ЛК ИП может появиться статус камеральной проверки – завершена с нарушениями.

В этом случае не нужно ничего делать, пока не будет предъявлен акт камеральной проверки. Если найдут нарушения – акт должен быть обязательно. Срок его составления – 10 рабочих дней со дня окончания проверки.

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