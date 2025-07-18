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Субсидии для бизнеса

В правовом акте о субсидии должен быть список документов для права ее получения. Сроки их представления можно установить в соглашении

Минфин описал требования к правовому акту о предоставлении субсидий на возмещение затрат производителям товаров, работ, услуг из местного бюджета.

Бюджетные субсидии используют на возмещение затрат, определенных соответствующими правовыми актами.

При этом в этих актах должен быть определен исчерпывающий перечень подтверждающих документов, согласно которому будет понятна возможность предоставления субсидии тому или иному получателю на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Но сроки их представления можно установить отдельно, в соглашении о предоставлении субсидии, пишет Минфин в письме от 19.05.2025№ 02-12-06/48802.

Субсидии из местного бюджета можно получить на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг компанией или ИП – производителем этих товаров, работ, услуг. Их выдают в случаях, предусмотренных решением местных властей, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами местной администрации, кроме случаев, определнных в п. 2.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса.

Правовой акт о субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат должен включать такие положения:

  • перечисление субсидии не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении субсидии;

  • направление затрат (недополученных доходов), на возмещение которых предоставляется субсидия;

  • перечень документов, подтверждающих фактически произведенные затраты (недополученные доходы). при необходимости требования к таким документам.

Также там может указываться иная информация, устанавливающая условия и порядок предоставления субсидии. Например, сроки представления документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, сроки принятия решения о предоставлении субсидии.

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Автор

Ольга Ульянова
Общество

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