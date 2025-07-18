Экспортеры российского ПО получат господдержку

Путин поручил продумать дополнительные меры поддержки экспортеров российского ПО.

Владимир Путин поручил Правительству подумать вопрос о дополнительных мерах поддержки для экспортеров отечественного программного обеспечения.

«С учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер поддержки экспортеров отечественного программного обеспечения», — говорится в поручении.

Полный список поручений опубликован на сайте Кремля.

Доклад по вопросу подготовит премьер-министр Михаил Мишустин к 1 сентября 2025 года.