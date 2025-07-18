НК не определяет понятие туристского продукта в сфере внутреннего туризма

Деятельность туроператора в сфере внутреннего или въездного туризма освобождена на НДС. Туристским продуктом считают то, что указано в законе о туристской деятельности.

Минфин объяснил, что реализация туристского продукта в сфере внутреннего или въездного туризма освобождена от НДС.

В письме от 17.04.2025 № 03-07-07/38788 ведомство указало, что в НК нет определения понятия туристского продукта в сфере внутреннего или въездного туризма.

Но согласно подп. 39 п. 3 ст. 149 НК на период с 1 июля 2023 по 30 июня 2027 от НДС освобождается реализация организацией, осуществляющей туроператорскую деятельность, туристского продукта в сфере внутреннего туризма и (или) въездного туризма.

Это понятие определено ст. 1 закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ. Туристский продукт – это комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта.

Реализация туристского продукта – это деятельность туроператора или турагента по заключению договора о реализации туристского продукта с туристом или иным заказчиком туристского продукта, а также деятельность туроператора и (или) третьих лиц по оказанию туристу услуг по такому договору.

То есть, освобождение от НДС по подп. 39 п. 3 ст. 149 НК распространяется на туристский продукт в сфере внутреннего и/или въездного туризма. От НДС освобожден комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену реализуемый туроператором на основании договора о реализации туристского продукта.

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