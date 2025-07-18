Для борьбы с инфляцией властям рекомендуют зафиксировать цены на важнейшие продукты

Чтобы победить инфляцию, аналитики предлагают заморозить цены на значимые продукты сроком на три или четыре месяца.

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предложил властям зафиксировать цены на продукты первой необходимости на три-четыре месяца. Это позволит эффективнее бороться с инфляцией, сейчас ее годовое значение составляет 9,3%.

Долгосрочные контракты с производителями, торговыми сетями и государством позволят сдержать рост цен базовых социально значимых продуктов. Заморозить цены предлагают на овощи, фрукты, мясо, сахар и другие продукты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад ЦМАКП.

Также есть еще несколько предложений для контроля роста цен — делать закупки в дружественных странах, прямые поставки от фермеров, а также снижать пошлины на товары, которых не хватает на внутреннем рынке.

Аналитики отметили, что снизить инфляцию можно и другим путем. Например, ужесточить потребительское кредитование, поддерживать производства через налоговые льготы и за счет сдерживания тарифов естественных монополий.