Для борьбы с инфляцией властям рекомендуют зафиксировать цены на важнейшие продукты
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предложил властям зафиксировать цены на продукты первой необходимости на три-четыре месяца. Это позволит эффективнее бороться с инфляцией, сейчас ее годовое значение составляет 9,3%.
Долгосрочные контракты с производителями, торговыми сетями и государством позволят сдержать рост цен базовых социально значимых продуктов. Заморозить цены предлагают на овощи, фрукты, мясо, сахар и другие продукты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад ЦМАКП.
Также есть еще несколько предложений для контроля роста цен — делать закупки в дружественных странах, прямые поставки от фермеров, а также снижать пошлины на товары, которых не хватает на внутреннем рынке.
Аналитики отметили, что снизить инфляцию можно и другим путем. Например, ужесточить потребительское кредитование, поддерживать производства через налоговые льготы и за счет сдерживания тарифов естественных монополий.
Комментарии1
а спустя 4 месяца они каааак.....