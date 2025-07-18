В Госдуме уточнят, какие мигранты смогут не сдавать экзамен по русскому языку
17 июля 2025 года депутаты Госдумы во втором чтении приняли правительственный законопроект, по которому мигранты смогут не сдавать экзамен по русскому языку, если они приехали работать в РФ по квоте.
Таким иностранцам также не придется проходить тестирование на звание истории и основ законодательства РФ.
Третье чтение законопроекта перенесли из-за того, что депутаты запросили разъяснения Минтруда или документы с обоснованием, почему знания языка не будут требовать от водителей и продавцов. Такие профессии вошли в список, на которые распространяются квоты кабмина.
«Почему вы предлагаете включить в перечень тех, кто может не знать язык, такие категории, как водитель и продавец, им же общаться надо, язык должны знать, законы должны знать», — уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Замминистра труда Андрей Пудов объяснил, что список профессий для квот будет оптимизирован в 2026 году. Вакантные места будут перераспределены в пользу видов деятельности, которые не требуют коммуникации и знания русского языка.
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