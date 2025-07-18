В Госдуме уточнят, какие мигранты смогут не сдавать экзамен по русскому языку

Рассматривая законопроект об отмене языковых тестов для мигрантов, которые будут работать по квоте, депутаты заметили, что в списке профессией есть те, где необходима коммуникация с другими людьми.

17 июля 2025 года депутаты Госдумы во втором чтении приняли правительственный законопроект, по которому мигранты смогут не сдавать экзамен по русскому языку, если они приехали работать в РФ по квоте.

Таким иностранцам также не придется проходить тестирование на звание истории и основ законодательства РФ.

Третье чтение законопроекта перенесли из-за того, что депутаты запросили разъяснения Минтруда или документы с обоснованием, почему знания языка не будут требовать от водителей и продавцов. Такие профессии вошли в список, на которые распространяются квоты кабмина.

«Почему вы предлагаете включить в перечень тех, кто может не знать язык, такие категории, как водитель и продавец, им же общаться надо, язык должны знать, законы должны знать», — уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Замминистра труда Андрей Пудов объяснил, что список профессий для квот будет оптимизирован в 2026 году. Вакантные места будут перераспределены в пользу видов деятельности, которые не требуют коммуникации и знания русского языка.