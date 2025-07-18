Сертификаты соответствия из ЕАЭС, выданные с нарушениями, признают недействительными

Документы могут прекратить действие, а продукцию изымут из обращения.

Владимир Путин поручил Правительству внести в законодательство изменения, чтобы признать недействительными выданные с нарушениями сертификаты продукции из ЕАЭС.

Также поручено создать механизмы приостановления выпуска в обращение, приостановления обращения и изъятия с рынка такой продукции, говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад по вопросу Президент хочет услышать к 1 декабря 2025 года.