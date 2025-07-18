Евросоюз согласовал новый пакет санкций против РФ

Новые ограничения затронут больше 50 компаний и физлиц. ЕС запретил импортировать продукцию из российской нефти, в том числе автомобильное и авиационное топливо.

В 18-ом пакете санкций расширили черный список компаний и физлиц, установили рестрикции против 105 танкеров, которые занимаются перевозками российской нефти, ввели ограничения против китайских банков, которые работают в Россией. Кроме того, установили экспортные запреты на товары двойного назначения.

Теперь в санкционном списке Евросоюза более 2,5 тыс. позиций. Под ограничения попали свыше 50 компаний и физлиц. Об этом пишет ТАСС.

Согласно решению ЕС, в санкционный список добавят еще 22 российских банка. Иностранным организациям запретят любые транзакции с подсанкционными банками.

«В финансовом секторе ранее применявшаяся мера отключения российских банков от SWIFT была заменена полным запретом на проведение транзакций, а в санкционный список были добавлены новые российские банки», — сказано в пресс-релизе.

ЕС установит запрет на импорт нефтепродуктов (автомобильного и авиационного топлива, мазута), а также прикроет лазейку, которая допускала непрямой импорт российской продукции через другие страны. Под ограничения попал нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Индии.

Также в пакете санкций есть запрет на трубопроводы проекта «Северный поток» и на ограничения потолка цен на нефть.