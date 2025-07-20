Для веганской косметики подготовили свой ГОСТ. Его собираются запустить в 2026 году

ГОСТ на веганскую косметику и бытовую химию подтвердит заявления производителей о том, что их продукция имеет статус «без животных компонентов».

Роскачество создало ГОСТ для веганской косметики и бытовой химии. В нем перечислены общие критерии, которые подтвердят, что в товаре нет компонентов животного происхождения.

Стандарт решили установить из-за растущего спроса на веганские товары, а также для того, чтобы отечественные производители могли в этой категории заместить иностранную продукцию.

«Введение единых критериев позволит российским производителям более эффективно конкурировать с зарубежными брендами на рынке веганской продукции», — сказали в Роскачестве.

Обсуждать проект ГОСТа будут до начала сентября 2025 года. Заинтересованные стороны смогут направить свои замечания и идеи. Ожидается, что стандарт доработают, и он начнет действовать с 2026 года.

Кроме того, ГОСТ поможет определить единые правила маркировки товаров пометкой «веган» или «без животных компонентов». Так потребители смогут получать достоверную информацию о товарах.