⚡️ Итоги дня: увеличили штрафы за неправильное воспитание детей, у айтишников стало на 4% меньше вакансий, а школьный завхоз выиграл больше 300 млн рублей

В России перестали расти цены на авиабилеты популярных летних направлений. Например, билеты в Сочи подешевели на 11%, до 12,3 тыс. рублей в одну сторону. Перелет в Санкт-Петербург стал дешевле на 5% (в среднем 5,5 тыс.). На международных направлениях подешевели билеты в Армению, Белоруссию и Казахстан — на 8%, 6% и 3% соответственно.

ФАС проверяет супермаркеты из-за наценки на пакеты. Это касается торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит» и «Дикси». Цена на полиэтиленовые пакеты в супермаркетах увеличилась за год на 25%. Кроме того, в четырех популярных торговых сетях они стали стоить одинаково — 9,99 рублей, а маржа может достигать 200%. При этом закупочная стоимость пакетов ниже.

Ставки по автокредитам упали до двухлетнего минимума. Для подержанных машин ставка составила 28,2% (снижение на 0,5 п.п.).

Госдума приняла закон об ужесточении наказания для родителей и опекунов за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Сумма административных штрафов теперь составляет от 500 до 2 тыс. рублей вместо прежних 100-500 рублей.

Резкое потепление в ряде регионов России в начале июля привело к значительному росту спроса на климатическую технику. Продажи кондиционеров на «Яндекс Маркете» за неделю с 4 по 10 июля увеличились в 2,7 раза, а вентиляторов — почти в шесть раз по сравнению с предыдущей неделей.

Совкомбанк планирует купить платформу продажи полисов «Пампаду». Речь идет о покупке самой компании «Страховые партнеры». Банковская группа не собирается менять менеджмент платформы. Размер сделки может составить не менее 1 млрд рублей.

Продажи недорогого растворимого кофе в России за год упали на 5%. Показатель в рознице с июня 2024 года по май 2025 года сократились на 4,9% по сравнению с предыдущими 12 месяцам.

«Эксмо-АСТ» в 2024 году впервые попало в рейтинг издательств Минцифры, приславших наибольшее количество электронных копий книг в Российскую государственную библиотеку (РГБ). Ранее Минцифры отмечало, что издательство более трех лет не передавало копии, как того требует закон.

В Екатеринбурге с января по май 2025 года средняя зарплата работников крупных и средних организаций достигла 109 тыс. рублей или 117,3% к аналогичному периоду 2024-го.

Количество вакансий для IT-специалистов начало сокращаться впервые за три года. Число резюме выросло на 15%, а предложений работы стало меньше на 4%.

Мошенники похищают деньги под предлогом получения посылки от Почты России. Например, жертве могут сказать, что ее посылка по ошибке пришла в другой город, чтобы ее переправить по верному адресу, нужно назвать код из СМС.

Завхоз школы в Тамбовской области выиграл в лотерею более 300 млн рублей. Победитель участвовал в розыгрышах примерно пять лет.