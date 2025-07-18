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Законопроекты

Депутаты хотят ограничить число букмекерских контор

Чтобы региональные власти могли бороться с «игровыми коридорами» на улицах, в Госдуме предложили ограничить число букмекерских контор. На 100 тысяч человек будет одна такая точка.

18 июля 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, который установит ограничение по числу букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов.

Предполагается, что на 100 тыс. человек населения будет приходиться не больше одного объекта, где можно сделать ставки.

«Одно букмекерское заведение на 100 тыс. человек — это не запрет, а сдержанная норма. Она достаточна для удовлетворения потребности взрослого, осознанного потребителя, при этом исключает сценарии, когда букмекерские конторы превращаются в массовую среду, формирующую повседневный образ городской жизни», — сказано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта отмечают, что сейчас букмекерские сети расширяются вне зависимости от запросов и потребностей потребителей. У региональных властей пока что нет прямых полномочий для регулирования их количества.

Бесконтрольное открытие новых точек со ставками превращает отдельные улицы в «игровые коридоры». Плотное размещение таких пунктов создает риски для роста мелкой преступности, злоупотребления займами, а также использования ставок для обналичивания доходов.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.

Автор

Ольга Ульянова
Общество

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