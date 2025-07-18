Депутаты хотят ограничить число букмекерских контор
18 июля 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, который установит ограничение по числу букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов.
Предполагается, что на 100 тыс. человек населения будет приходиться не больше одного объекта, где можно сделать ставки.
«Одно букмекерское заведение на 100 тыс. человек — это не запрет, а сдержанная норма. Она достаточна для удовлетворения потребности взрослого, осознанного потребителя, при этом исключает сценарии, когда букмекерские конторы превращаются в массовую среду, формирующую повседневный образ городской жизни», — сказано в пояснительной записке.
Авторы законопроекта отмечают, что сейчас букмекерские сети расширяются вне зависимости от запросов и потребностей потребителей. У региональных властей пока что нет прямых полномочий для регулирования их количества.
Бесконтрольное открытие новых точек со ставками превращает отдельные улицы в «игровые коридоры». Плотное размещение таких пунктов создает риски для роста мелкой преступности, злоупотребления займами, а также использования ставок для обналичивания доходов.
Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.
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