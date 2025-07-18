📃У заявлений для зачета и возврата налогов через ЕНС будут новые формы
На портале проектов нормативных правовых актов ФНС опубликовала проект приказа, который изменит формы и форматы документов для зачета и возврата денег на едином налоговом счете (ЕНС).
Действующие форматы заявлений есть в приказе ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@. Их нужно изменить из-за того, что теперь на физлиц будет распространяться внесудебный порядок взыскания налоговых долгов. Вчера такой закон приняла Госдума. Раньше этот механизм действовал только для ИП и компаний.
В новом приказе изменились формы заявлений о распоряжении денежным средствами на ЕНС при их возврате или зачете, а также формы сообщений об отказе в этих действиях.
Кроме того, появится новая форма заявления о возврате излишне уплаченных сумм налогов, сборов и страховых взносов, которые не учитывают в совокупной обязанности.
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