📃У заявлений для зачета и возврата налогов через ЕНС будут новые формы

Из-за того, что внесудебное взыскание налоговых долгов будет распространяться на физлиц, налоговики обновят формы для распоряжения средствами на едином налоговом счете.

На портале проектов нормативных правовых актов ФНС опубликовала проект приказа, который изменит формы и форматы документов для зачета и возврата денег на едином налоговом счете (ЕНС).

Действующие форматы заявлений есть в приказе ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@. Их нужно изменить из-за того, что теперь на физлиц будет распространяться внесудебный порядок взыскания налоговых долгов. Вчера такой закон приняла Госдума. Раньше этот механизм действовал только для ИП и компаний.

В новом приказе изменились формы заявлений о распоряжении денежным средствами на ЕНС при их возврате или зачете, а также формы сообщений об отказе в этих действиях.

Кроме того, появится новая форма заявления о возврате излишне уплаченных сумм налогов, сборов и страховых взносов, которые не учитывают в совокупной обязанности.