ФНС без участия суда будет взыскивать налоговые долги с физлиц

Сейчас внесудебное взыскание налоговой задолженности распространяется только на ИП и организации. Однако это начнет действовать и для физлиц.

17 июля 2025 года Госдума в окончательном чтении приняла закон, по которому внесудебный порядок взыскания налоговых долгов будет распространяться на физлиц. Пока что он действует только для ИП и компаний.

Механизм внесудебного взыскания будет работать следующим образом. Через портал Госуслуги ФНС направит физлицу решение о взыскании задолженности. Если у налогоплательщика не аккаунта на Госуслугах, то направят заказное письмо по почте. Затем у человека будет 30 дней, чтобы подать жалобу, если он не согласен с долгом. Если возражений не будет, сумму задолженности спишут со счетов в банке.

У физлиц по-прежнему остается право обратиться в суд при наличии разногласий, которые нельзя решить напрямую с ФНС.

Ожидается, что изменения снизят нагрузку на суды, а также сократят расходы россиян на судебные процессы. Закон вступит в силу с 1 ноября 2025 года.

Недавно мы писали, что ФНС сможет без суда взыскать 4,5 млн долгов уже в 2025 году.