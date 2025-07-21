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Ведение бизнеса

В ОКВЭД добавят новые коды для креативных видов деятельности

Мишустин поручил до февраля 2026 разработать стратегию развития креативных отраслей.

Глава Правительства Михаил Мишустин поручил Минэкономики разработать Стратегию развития креативной экономики до 2036 года. Документ должен быть внесен в кабмин к середине февраля 2026 года, сообщается на сайте Правительства.

«На площадке министерства будет создан межведомственный координационный орган по вопросам развития креативных индустрий, в состав которого войдут заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общественные организации и эксперты», — говорится в поручении.

Для реализации разработанной стратегии подготовят план мероприятий. Предусмотрено в том числе формирование национального рейтинга регионов по развитию креативных индустрий и расширение перечня видов деятельности, относящихся к этой сфере. Для этого внесут изменения в ОКВЭД.

Также до 1 декабря поручено проанализировать действующие меры поддержки, которые могут получить субъекты креативных индустрий, и сформировать единый реестр таких мер.

«Перед нами стоит задача сформировать комплексную систему поддержки креативных индустрий с учетом особенностей каждой из них, выстроить эффективное взаимодействие деловых кругов, федеральной и региональной власти, чтобы по всей стране у талантливых граждан были широкие возможности превратить творческую идею в успешный бизнес», — заявил Мишустин.

Он добавил, что в 2024 году вклад креативной экономики в ВВП превысил 4% ,то есть 7,5 трлн рублей.

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