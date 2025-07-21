В ОКВЭД добавят новые коды для креативных видов деятельности

Глава Правительства Михаил Мишустин поручил Минэкономики разработать Стратегию развития креативной экономики до 2036 года. Документ должен быть внесен в кабмин к середине февраля 2026 года, сообщается на сайте Правительства.

«На площадке министерства будет создан межведомственный координационный орган по вопросам развития креативных индустрий, в состав которого войдут заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общественные организации и эксперты», — говорится в поручении.

Для реализации разработанной стратегии подготовят план мероприятий. Предусмотрено в том числе формирование национального рейтинга регионов по развитию креативных индустрий и расширение перечня видов деятельности, относящихся к этой сфере. Для этого внесут изменения в ОКВЭД.

Также до 1 декабря поручено проанализировать действующие меры поддержки, которые могут получить субъекты креативных индустрий, и сформировать единый реестр таких мер.

«Перед нами стоит задача сформировать комплексную систему поддержки креативных индустрий с учетом особенностей каждой из них, выстроить эффективное взаимодействие деловых кругов, федеральной и региональной власти, чтобы по всей стране у талантливых граждан были широкие возможности превратить творческую идею в успешный бизнес», — заявил Мишустин.

Он добавил, что в 2024 году вклад креативной экономики в ВВП превысил 4% ,то есть 7,5 трлн рублей.