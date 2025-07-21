СФР утвердил показатели для скидок и надбавок по взносам на травматизм

Новые правила по скидкам и надбавкам к страховым взносам вступят в силу с 29 июля 2025.

Соцфонд утвердил значения основных показателей по видам экономической деятельности на 2026 год. Приказ ведомства от 15.05.2025 № 565 опубликован на Официальном госпортале правовой информации.

Скидки и надбавки к тарифу страховых взносов на травматизм по видам деятельности устанавливаются каждый год.

Персональная скидка или надбавка к тарифам на травматизм рассчитывается по итогам деятельности работодателя за прошлые три года.

При этом учитывают:

отношение суммы обеспечения по страхованию по всем страховым случаям к начисленной сумме страховых взносов;

число страховых случаев у страхователя на 1 000 работников;

количество дней временной нетрудоспособности у страхователя ‎на 1 несчастный страховой случай, кроме случаев со смертельным исходом.

Если все основные показатели работодателя меньше показателей, установленных СФР, — работодатель получает скидку. Если все показатели больше – будет надбавка.

Приказ СФР вступает в силу 29 июля 2025 года. С этого дня можно обращаться в фонд с заявлением о скидке. Отправить заявление нужно не позднее 1 ноября 2025.