СФР утвердил показатели для скидок и надбавок по взносам на травматизм
Соцфонд утвердил значения основных показателей по видам экономической деятельности на 2026 год. Приказ ведомства от 15.05.2025 № 565 опубликован на Официальном госпортале правовой информации.
Скидки и надбавки к тарифу страховых взносов на травматизм по видам деятельности устанавливаются каждый год.
Персональная скидка или надбавка к тарифам на травматизм рассчитывается по итогам деятельности работодателя за прошлые три года.
При этом учитывают:
отношение суммы обеспечения по страхованию по всем страховым случаям к начисленной сумме страховых взносов;
число страховых случаев у страхователя на 1 000 работников;
количество дней временной нетрудоспособности у страхователя на 1 несчастный страховой случай, кроме случаев со смертельным исходом.
Если все основные показатели работодателя меньше показателей, установленных СФР, — работодатель получает скидку.
Если все показатели больше – будет надбавка.
Приказ СФР вступает в силу 29 июля 2025 года. С этого дня можно обращаться в фонд с заявлением о скидке. Отправить заявление нужно не позднее 1 ноября 2025.
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