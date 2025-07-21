Мастер-класс от эксперта: как заполнить 6-НДФЛ за 2 квартал

Новые ставки НДФЛ — новые правила отчетности. Научитесь заполнять 6-НДФЛ без ошибок с учетом изменений 2025 года.

С 2025 года в России действует прогрессивная шкала НДФЛ, и это повлияло не только на расчеты зарплат, но и на отчетность. Форма 6-НДФЛ осталась прежней, но появились нюансы, которые могут привести к ошибкам и штрафам.

На мастер-классе «Заполнение 6-НДФЛ за 2 квартал» разберем как заполнить каждую из строк 6-НДФЛ и как отразить разные виды выплат. Он состоится 22 июля в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

Прогрессивная шкала ставок НДФЛ и 6-НДФЛ. Сроки сдачи 6-НДФЛ в 2025 году. Заполняем построчно 6-НДФЛ. Как проверить расчеты в 6-НДФЛ. Как сдавать уточненный и нулевой 6-НДФЛ. Штраф за несвоевременную сдачу 6-НДФЛ

Спикер — Ольга Подрезова, частнопрактикующий бухгалтер, аттестованный налоговый консультант, преподаватель, спикер образовательных программ.

Ждем вас на вебинаре 22 июля в 11:00 мск!