Мастер-класс от эксперта: как заполнить 6-НДФЛ за 2 квартал
С 2025 года в России действует прогрессивная шкала НДФЛ, и это повлияло не только на расчеты зарплат, но и на отчетность. Форма 6-НДФЛ осталась прежней, но появились нюансы, которые могут привести к ошибкам и штрафам.
На мастер-классе «Заполнение 6-НДФЛ за 2 квартал» разберем как заполнить каждую из строк 6-НДФЛ и как отразить разные виды выплат. Он состоится 22 июля в 11:00 мск!
На вебинаре разберем:
Прогрессивная шкала ставок НДФЛ и 6-НДФЛ.
Сроки сдачи 6-НДФЛ в 2025 году.
Заполняем построчно 6-НДФЛ.
Как проверить расчеты в 6-НДФЛ.
Как сдавать уточненный и нулевой 6-НДФЛ.
Штраф за несвоевременную сдачу 6-НДФЛ
Спикер — Ольга Подрезова, частнопрактикующий бухгалтер, аттестованный налоговый консультант, преподаватель, спикер образовательных программ.
Ждем вас на вебинаре 22 июля в 11:00 мск!
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