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Какие документы нужны для вычетов по НДС, что делать при смене фамилии у ИП, новые требования к кассовым чекам: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 14 по 20 июля 2025 года.

  1. Как определять срок полезного использования объектов ОС. Мини-курс.

  2. Как учесть материалы, полученные при демонтаже ОС: проводки.

  3. Счет в драгоценных металлах: что такое, кто его может открыть. Мини-курс.

  4. Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в июле 2025 года.

  5. Кто может получить лицензию на алкоголь. Мини-курс.

  6. Какие документы нужны для вычетов по НДС в 2025 году.

  7. ИП сменил фамилию: как внести изменения в ФНС. Мини-курс.

  8. Новые требования к кассовым чекам с 1 сентября 2025 года.

  9. Можно ли предоставить работнику отпуск с завтрашнего дня. Мини-курс.

  10. Патентная система налогообложения для ИП в 2025 году: условия, льготы, калькулятор для расчета, образцы.

Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Все разборы входят в подписку Клерк.Премиум.

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