📃 Иностранные компании будут отчитываться о деятельности в РФ по новой форме с 2025 года

Годовой отчет о деятельности в России иностранный компании будут сдавать по новой форме. Соответствующий проект приказа ФНС, устанавливающий форму и формат отчета, опубликован на портале проектов НПА.

Иностранные организации, работающие в РФ через постоянное представительство, отправляют годовой отчет согласно п. 8 ст. 307 НК.

Новую форму отчета нужно будет применять уже для отчета за 2025 год. Она заменит действующую КНД 1113020.

В новой форме добавлены отдельные показатели, которые иностранные компании раньше указывали в форме декларации по налогу на прибыль иностранной организации (КНД 1151038). Этот отчет не нужно будет сдавать с 1 января 2026 года.