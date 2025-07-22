За лечение студента в академическом отпуске можно получить соцвычет по НДФЛ

Социальный налоговый вычет по НДФЛ могут получить родители за своих детей до 24 лет, если они студенты-очники.

При этом в процессе обучения студент может оформить академический отпуск, то есть какое-то время не учиться.

За ребенка-студента в «академе» тоже можно получить социальный вычет по медицинским расходам (на лечение и лекарства).

Такой вывод делает Минфин в письме от 10.04.2025 № 03-04-05/35561.

Ранее Минфин также пояснял, что во время академического отпуска ребенка родителям положен стандартный налоговый вычет (письма от 26.12.2023 № 03-04-05/126047, от 05.07.2024 № 03-04-05/63013, от 06.03.2025 № 03-04-05/21834).