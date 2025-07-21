В строительстве нужно отдельно считать прямые и косвенные затраты
Стройка — одна из сложных сфер и это прямо отражается на бухгалтерском и налоговом учете. Процесс строительства достаточно сложный и длительный, включает много этапов и специфических операций, которые нужно предусмотреть и правильно оформить. Например, важно правильно разделять и учитывать затраты.
В строительстве затраты делятся на прямы и косвенные. Прямые связаны со строительными работами на конкретном объекте. Это могут быть:
стройматериалы, комплектующие;
оплата труда рабочих;
амортизация машин, механизмов, которые задействованы только в данном проекте;
транспортные расходы, аренда спецтехники и прочие затраты.
Косвенными затратами считаются те, которые относятся к работе всей организации. Они возникают вне зависимости от проектов. Это:
административные расходы (аренда, заплата управленцам, коммунальные услуги);
ремонт и обслуживание техники;
амортизация общестроительных активов;
расходы по страхованию ответственности и имущества.
Точные расчет затрат позволяет точнее определить итоговую себестоимость строительства каждого объекта.
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Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
1. Участники стройки, виды и этапы работ.
2. Особенности у подрядчика, заказчика и застройщика.
3. Особенности учета в строительстве:
учет материалов;
учета затрат и формирования себестоимости строительства;
определение финансового результата.
4. НДС в строительстве: моменты признания доходов и расходов, нюансы учета НДС при длительных проектах.
5. Автоматизация учета в строительстве: какую программу использовать.
6. Часто задаваемые вопросы об учете в строительстве.
Спикер — Наталья Дорошенко, практикующий главный бухгалтер более 20 лет, действующий член ППБА России, налоговый консультант, руководитель аутсорсинговой компании «Новые системы учета».
Ждем вас на вебинаре 31 июля в 15:00 мск!
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