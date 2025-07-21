В строительстве нужно отдельно считать прямые и косвенные затраты

Чтобы точно определить себестоимость строительства, нужно подсчитать прямые и косвенные затраты.

Стройка — одна из сложных сфер и это прямо отражается на бухгалтерском и налоговом учете. Процесс строительства достаточно сложный и длительный, включает много этапов и специфических операций, которые нужно предусмотреть и правильно оформить. Например, важно правильно разделять и учитывать затраты.

В строительстве затраты делятся на прямы и косвенные. Прямые связаны со строительными работами на конкретном объекте. Это могут быть:

стройматериалы, комплектующие;

оплата труда рабочих;

амортизация машин, механизмов, которые задействованы только в данном проекте;

транспортные расходы, аренда спецтехники и прочие затраты.

Косвенными затратами считаются те, которые относятся к работе всей организации. Они возникают вне зависимости от проектов. Это:

административные расходы (аренда, заплата управленцам, коммунальные услуги);

ремонт и обслуживание техники;

амортизация общестроительных активов;

расходы по страхованию ответственности и имущества.

Точные расчет затрат позволяет точнее определить итоговую себестоимость строительства каждого объекта.

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Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1. Участники стройки, виды и этапы работ.

2. Особенности у подрядчика, заказчика и застройщика.

3. Особенности учета в строительстве:

учет материалов;

учета затрат и формирования себестоимости строительства;

определение финансового результата.

4. НДС в строительстве: моменты признания доходов и расходов, нюансы учета НДС при длительных проектах.

5. Автоматизация учета в строительстве: какую программу использовать.

6. Часто задаваемые вопросы об учете в строительстве.

Спикер — Наталья Дорошенко, практикующий главный бухгалтер более 20 лет, действующий член ППБА России, налоговый консультант, руководитель аутсорсинговой компании «Новые системы учета».

Ждем вас на вебинаре 31 июля в 15:00 мск!