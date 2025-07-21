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Учет в строительстве

В строительстве нужно отдельно считать прямые и косвенные затраты

Чтобы точно определить себестоимость строительства, нужно подсчитать прямые и косвенные затраты.

Стройка — одна из сложных сфер и это прямо отражается на бухгалтерском и налоговом учете. Процесс строительства достаточно сложный и длительный, включает много этапов и специфических операций, которые нужно предусмотреть и правильно оформить. Например, важно правильно разделять и учитывать затраты.

В строительстве затраты делятся на прямы и косвенные. Прямые связаны со строительными работами на конкретном объекте. Это могут быть:

  • стройматериалы, комплектующие;

  • оплата труда рабочих;

  • амортизация машин, механизмов, которые задействованы только в данном проекте;

  • транспортные расходы, аренда спецтехники и прочие затраты.

Косвенными затратами считаются те, которые относятся к работе всей организации. Они возникают вне зависимости от проектов. Это:

  • административные расходы (аренда, заплата управленцам, коммунальные услуги);

  • ремонт и обслуживание техники;

  • амортизация общестроительных активов;

  • расходы по страхованию ответственности и имущества.

Точные расчет затрат позволяет точнее определить итоговую себестоимость строительства каждого объекта.

Узнайте больше о том, как правильно работать со строительными компаниями. Приходите на бесплатный вебинар «Особенности учета в строительстве. Частые вопросы бухгалтеров». Он состоится 31 июля в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1. Участники стройки, виды и этапы работ.
2. Особенности у подрядчика, заказчика и застройщика.
3. Особенности учета в строительстве:

  • учет материалов;

  • учета затрат и формирования себестоимости строительства;

  • определение финансового результата.

4. НДС в строительстве: моменты признания доходов и расходов, нюансы учета НДС при длительных проектах.
5. Автоматизация учета в строительстве: какую программу использовать.
6. Часто задаваемые вопросы об учете в строительстве.

Спикер — Наталья Дорошенко, практикующий главный бухгалтер более 20 лет, действующий член ППБА России, налоговый консультант, руководитель аутсорсинговой компании «Новые системы учета».

Ждем вас на вебинаре 31 июля в 15:00 мск!

Автор

Михаил Жуховицкий

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