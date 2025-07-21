Как бизнес теряет деньги даже после уплаты налогов

В арбитражной практике усиливается тренд на признание налоговых схем по вычету НДС ничтожными не только по налоговым основаниям, но и по нормам гражданского законодательства.

Ключевой аргумент — нарушение основ правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ). В результате — конфискация всей суммы сделки в доход государства.

Такое решение было принято, например, Арбитражным судом Ульяновской области (дело № А72-13241/2024). Компания перечислила 22,8 млн руб. за якобы поставленные стройматериалы, но товар не поступил. Деньги были выведены через фирму-однодневку. Кроме того, ФНС доначислила НДС — 167 млн руб., налог на прибыль — 15,2 млн руб., штраф — 3,2 млн руб. Прокуратура сочла сделку фиктивной и антисоциальной — суд поддержал иск и взыскал всю сумму в пользу бюджета.

Похожая практика уже отмечалась в Татарстане и Мордовии. В ряде случаев речь идет не только о НДС, но и о средствах по гособоронзаказу — что формирует отдельный уровень юридических и политических рисков.

Расширение трактовки ст. 169 ГК усиливает фискальные угрозы даже для добросовестных налогоплательщиков. Ключевые риски:

Использование нормы для борьбы с НДС-схемами. Несмотря на то, что Верховный суд не считает уклонение от уплаты налога признаком антисоциальности сделки, в регионах складывается иная практика.

Оплаченные «бумажные» сделки. Внимание правоохранительных органов концентрируется на нереальных, но полностью оплаченных сделках. Исключительно «бумажные» операции, без движения средств, под конфискацию пока не подпадают.

Ответственность выгодоприобретателя. Есть тенденция взыскивать всю сумму сделки с реального бенефициара, если вторая сторона — техническая компания. Прецеденты уже есть.

На фоне новой судебной линии стандартные налоговые проверки могут перерасти в дело о безнравственных сделках с полным изъятием средств в бюджет. Это меняет риск-профиль для схем по НДС: даже при отсутствии уголовного дела бизнес рискует потерять десятки миллионов рублей.