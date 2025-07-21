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Как бизнес теряет деньги даже после уплаты налогов

В арбитражной практике усиливается тренд на признание налоговых схем по вычету НДС ничтожными не только по налоговым основаниям, но и по нормам гражданского законодательства.

Ключевой аргумент — нарушение основ правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ). В результате — конфискация всей суммы сделки в доход государства.

Такое решение было принято, например, Арбитражным судом Ульяновской области (дело № А72-13241/2024). Компания перечислила 22,8 млн руб. за якобы поставленные стройматериалы, но товар не поступил. Деньги были выведены через фирму-однодневку. Кроме того, ФНС доначислила НДС — 167 млн руб., налог на прибыль — 15,2 млн руб., штраф — 3,2 млн руб. Прокуратура сочла сделку фиктивной и антисоциальной — суд поддержал иск и взыскал всю сумму в пользу бюджета.

Похожая практика уже отмечалась в Татарстане и Мордовии. В ряде случаев речь идет не только о НДС, но и о средствах по гособоронзаказу — что формирует отдельный уровень юридических и политических рисков.

Расширение трактовки ст. 169 ГК усиливает фискальные угрозы даже для добросовестных налогоплательщиков. Ключевые риски:

  • Использование нормы для борьбы с НДС-схемами. Несмотря на то, что Верховный суд не считает уклонение от уплаты налога признаком антисоциальности сделки, в регионах складывается иная практика.

  • Оплаченные «бумажные» сделки. Внимание правоохранительных органов концентрируется на нереальных, но полностью оплаченных сделках. Исключительно «бумажные» операции, без движения средств, под конфискацию пока не подпадают.

  • Ответственность выгодоприобретателя. Есть тенденция взыскивать всю сумму сделки с реального бенефициара, если вторая сторона — техническая компания. Прецеденты уже есть.

На фоне новой судебной линии стандартные налоговые проверки могут перерасти в дело о безнравственных сделках с полным изъятием средств в бюджет. Это меняет риск-профиль для схем по НДС: даже при отсутствии уголовного дела бизнес рискует потерять десятки миллионов рублей.

Дата публикации: 21.07.2025, 12:45

Комментарии

1
  • Мария Кузнецова
    Финансовый менеджер

    Признание сделки недействительной по ст. 169 ГК РФ за уклонение от налогов противоречит позиции Верховного Суда, который указывает, что само по себе это не свидетельствует о противоречии основам правопорядка и нравственности.

    Как вы считаете, не создаёт ли такая практика правовую неопределённость для добросовестных налогоплательщиков?

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