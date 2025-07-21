В платежке ЖКХ хотят сделать отдельную строку с суммой текущего ремонта

Чтобы сделать расходы коммунальщиков прозрачнее, депутаты предложили отдельно считать расходы на текущий ремонт дома, а не обобщать их в строке «содержание жилплощади».

Представители фракции «Единая России» собираются внести в Госдуму законопроект с поправками в Жилищный кодекс, по которым в квитанциях ЖКХ появится отдельная строка — «текущий ремонт».

Сейчас этот платеж входит в строку «содержание жилплощади». Депутаты считают, что слишком общая формулировка повышает риск нецелевого расхода средств. Если конкретно указать, на что пойдут деньги, то траты коммунальщиков станут прозрачнее.

Для этого в законодательстве определят понятие «Программа текущего ремонта». Ее будет разрабатывать управляющая компаний, а жильцы на общем собрании утвердят, что нужно отремонтировать.

«Наш законопроект улучшает прозрачность для всех сторон в содержании и обслуживании многоквартирных жилых домов: и для собственника, и для УК», — сказал депутат Госдумы Марат Нуриев.

Также он добавил, что сейчас не понятно, сколько денег жильцов реально потрачено и на какие цели. Управляющая компания не может дать полный расчет и вести построчный учет расходов. Поэтому многие запросы и претензии собственников остаются без ответа.

Изменения не позволят управляющим компаниям просить жильцов отдельно скидываться на срочный ремонт, хотя они и так платят за содержание жилья. Если никакого ремонта в доме не требуется, то и собственники не будут ничего платить.

Кроме того, отдельная строчка «текущий ремонт» позволит уменьшить расходы за содержание жилья: из этой суммы вычтут расходы на ремонт.