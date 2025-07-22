ФНС: с 15 сентября 2025 года нужно применять единый электронный транспортный документ

На портале проектов нормативных правовых актов ФНС опубликовала проект приказа, в котором утвержден формат электронного единого транспортного документа.

Он понадобился потому, что с 1 сентября 2025 года начнет действовать Федеральный закон от 08.08.2024 № 288-ФЗ. Согласно документу, прямые смешанные перевозки можно осуществлять только по единому транспортному документу. Это касается перевозки грузов, пассажиров и багажа.

Договор о перевозке в прямом смешанном сообщении будет подтверждаться единым транспортным документом. Именно его формат и подготовила ФНС. Его нужно применять уже с 15 сентября 2025 года.

Транспортный документ может быть как на бумажном носителе, так и в электронной форме. Причем электронные документы нужно направлять в государственную информационную систему перевозочных документов.