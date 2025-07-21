Военным увеличат пенсии на 7,6% с 1 октября 2025 года

Военнослужащим увеличат денежное довольствие, которое влияет на размер пенсии. А военным пенсионерам проиндексируют выплаты на 7,6%.

С 1 октября 2025 года на 7,6% увеличится денежное довольствие военнослужащих, которое лежит в основе расчета пенсий. На столько же вырастут пенсии всех военных пенсионеров, сотрудников Росгвардии, ФСИН, органов внутренних дел, таможни и федеральной фельдсвязи.

Изначально выплаты хотели проиндексировать на 4,5%, но с учетом нового прогноза по инфляции приняли решение об увеличении на 7,6%.

Формула расчета такая: текущий размер пенсии умножат на коэффициент 1,076. Если военный пенсионер получат 25 тыс. рублей, то после индексации выплаты увеличатся на 1,9 тыс., до 26,9 тыс. Если государство платит 30 тыс., то прибавка будет 2 280 рублей (всего — 32 280), если 40 тыс., то пенсия вырастет на 3 040 (до 43 040).

«Также индексация коснется получателей пенсий за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца, если эти выплаты были назначены по военной линии», — сказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Он добавил, что Социальный фонд сделает перерасчет автоматически после того, как будут утверждены обновленные оклады.