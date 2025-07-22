Физлица могут не отчитываться о движении денег в иностранных банках при соблюдении двух условий

Не нужно подавать отчет, если банк расположен в странах ЕАЭС и общая сумма не превышает 600 тыс. рублей.

Представители ИФНС России № 36 по Москве рассказали, когда физлица могут не отчитываться о движении денежных средств и иных финансовых активов по счету или вкладу, открытому в не российском банке.

Должны выполняться такие условия:

банк или другая финансовая организация расположена на территории государства — члена ЕАЭС или на территории иностранного государства, с которым идет обмен информацией в соответствии с Многосторонним соглашением компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года;

общая сумма зачисленных или переведенных денег не превышает 600 000 руб. (или эквивалент в иностранной валюте), либо остаток денежных средств на таком счете по состоянию на конец отчетного года не превышает 600 000 руб., если в течение года зачисления на счет не было.

Пересчет иностранной валюты в рубли проводят по курсу Центробанка на 31 декабря отчетного года, добавили налоговики.