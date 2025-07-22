С 28 июля 2025 года на Мосбирже будет больше иностранных ценных бумаг

Торговая площадка подбирает активы для внебиржевых сделок с учетом потребностей и мнения инвесторов.

Московская биржа увеличит число иностранных активов для внебиржевых сделок с акциями без листинга с расчетами через центрального контрагента. Проводить их смогут только квалифицированные инвесторы.

«Это расширит возможности квалифицированных инвесторов по операциям с иностранными ценными бумагами, учитываемыми в НРД», — сказано на сайте Мосбиржи.

Список иностранных ценных бумаг формируется с учетом потребностей инвесторов. Они могут направить свои пожелания через специальную форму на сайте торговой площадки.

Внебиржевые сделки с расчетами через центрального контрагента запустили с апреля 2023 года. Инвесторы с 06:50 до 23:50 могут подавать оферты и заключать сделки. Квалифицированные инвесторы могут покупать и продавать ценные бумаги, а неквалифицированные — только продавать.