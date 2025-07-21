Налоговики требуют от малого бизнеса пояснения к балансу за 2024 год. Но сдавать их не обязательно

Малые предприятия не обязаны отправлять пояснение к бухгалтерскому балансу. Кроме того, уже прошли сроки привлечения к ответственности.

В нашем ТГ-канале «Красный уголок бухгалтера» пожаловались на требование от налоговой.

Микропредприятие получило письмо из налоговой, что должны были сдать за 2024 год пояснения к балансу и отчету о прибылях и убытках с раскрытием данных об аффилированных лицах. В требовании налоговики грозят должностным лицам штрафом в размере от 150 тыс. до 500 тыс. рублей.

Но при детальном рассмотрении письма оказалось, что это информационное письмо не предназначено конкретной компании – там нет ни получателя, ни номера и даты, ни подписи представителя ИФНС.

Информационное письмо посчитали «филькиной грамотой» и посоветовали игнорировать.

Сдавать пояснения к бухотчетности за 2024 год малые предприятия, имеющие право на упрощенную отчетность, не обязаны, отметили в чате.

«ФСБУ 4/2023 обязательно к применению с отчетности за 2025 год, вот тогда уже можно и нужно думать о пояснениях, в отношении отчетности за 2024 год ничего собственно не менялось. А как тут правильно написали, информационное письмо без даты и подписи – положить в стол и забыть», — пояснили участники обсуждения.

Кроме того, срок привлечения по ст. 14.25.1 КоАП составляет 90 календарных дней, напомнили бухгалтеры. Со срока представления годовой отчетности они уже истекли.

Это не единственный пост, в котором бухгалтеры жалуются на запрос предоставления пояснительной записки. А вам такие письма приходили?