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Потребительское кредитование

Максимальные ставки в МФО снизят еще больше

Госдума осенью 2025 может рассмотреть законопроект о снижении ставок по микрокредитам.

Осенью 2025 года в Госдуму могут внести законопроект о дальнейшем снижении максимальной процентной ставки по потребительским кредитам в МФО. Об этом заявил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

«Сейчас есть предложение еще раз <…> снизить проценты по средствам, которые МФО предлагают населению. <…> Будем принимать решение. Может быть, даже осенью внесем законопроект, который снижает потолок процентов, под которые даются займы со стороны микрофинансовых организаций», — сказал депутат.

Он добавил, что снижать максимальный размер процентной ставки по микрокредитам собираются поэтапно.

С 1 июля 2023 года в максимальная ставка по потребительским займам от МФО снижена с 1% до 0,8% в день,  а максимальное значение полной стоимости микрокредита – с 365% до 292%. Также установили максимальный размер суммы всех платежей по договору потребкредита сроком до года: до 130% от суммы кредита. 

Автор

Михаил Жуховицкий

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